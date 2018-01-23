В Славянском районе мужчину могут посадить за «найденную у реки» взрывчатку

23 января в 10:45

В отношении 42-летнего местного жителя завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Полицейские действовали по наводке. Они осмотрели территорию дома, обнаружили и изъяли картонную коробку с сыпучим веществом. Экспертиза заключила, что это дымчатый охотничий порох, пригодный для использования в качестве заряда в патронах, массой 0,5 кг.

Хозяин пояснил, что пачку с запрещенным веществом он нашел около полугода назад на берегу реки.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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