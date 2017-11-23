В Славянском районе на главу отдела Союза ветеранов Афганистана возбудили дело

Расследование началось на основании материалов, предоставленных сотрудниками краевого управления ФСБ.

Установлено, что Славянское отделение Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) и администрация района были соучредителями ООО «Дукан», которому принадлежал рынок в Славянске-на-Кубани. По версии следствия, в 2014 году председатель районного отделения РСВА на внеочередном собрании участников ООО «Дукан» проголосовал за сделку по продаже рынка аффилированному лицу и подписал протокол о продаже недвижимости по заниженной стоимости. Впоследствии администрация обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, и мужчина, выступая в суде, просил отказать в удовлетворении этих требований, считая, что ущерб общественной организации не причинен, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В дальнейшем принимая участие в судебных процессах, подозреваемый одновременно представлял интересы как общественной организации, так и предприятия, купившего рынок. Действия председателя привели к материальному ущербу на сумму более 11 млн рублей и лишили общественную организацию возможности нормально функционировать, так как она перестала получать доход от сдачи имущественной базы в аренду.

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Обстоятельства преступления устанавливают. Расследование продолжается.

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