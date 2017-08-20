В Славянском районе освятили купол и крест строящегося храма

Церковь возводят в станице Анастасиевской.
Главный купол и крест храма святой преподобномученицы Анастасии Римляныни освятил священник Максим Пьянков. В мероприятии приняли участие представители власти, казачества, местные жители.
После освящения состоялся молебен, сообщает пресс-служба администрации Славянского района.
Храм в станице Анастасиевской разобрали в ХХ веке. Возрождение прихода началось в 90-х годах, когда здание бывшего колхозного детского сада отдали под храм. Территорию благоустроили, построили притчевый дом, трапезную, воскресную школу и хозяйственные здания.
В 2012 году началось строительство нового храма в центре станицы, на его историческом месте, сообщает пресс-служба Новороссийской епархии.
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