В Славянском районе освятили купол и крест строящегося храма

Церковь возводят в станице Анастасиевской.

Главный купол и крест храма святой преподобномученицы Анастасии Римляныни освятил священник Максим Пьянков. В мероприятии приняли участие представители власти, казачества, местные жители.

После освящения состоялся молебен, сообщает пресс-служба администрации Славянского района.

Храм в станице Анастасиевской разобрали в ХХ веке. Возрождение прихода началось в 90-х годах, когда здание бывшего колхозного детского сада отдали под храм. Территорию благоустроили, построили притчевый дом, трапезную, воскресную школу и хозяйственные здания.

В 2012 году началось строительство нового храма в центре станицы, на его историческом месте, сообщает пресс-служба Новороссийской епархии.

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