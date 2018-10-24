В Славянском районе от КамАЗа оторвалось колесо и влетело в иномарку

Инцидент произошел 24 октября на трассе в 3 км от Славянска-на-Кубани.

Оторвавшееся от грузовика колесо попало в правую переднюю часть Volkswagen, повредив бампер, фары и дверь. Во время удара у легкового автомобиля сработали подушки безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пострадали водитель и пассажирка иномарки, они ехали из Симферополя. Спасатели славянского отряда «Кубань-СПАС», прибывшие на место происшествия, отключили аккумуляторную батарею автомобиля и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

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