В Славянском районе приступили к оценке ущерба после взрыва газа в жилом доме

В поселке Садовом утром 16 октября на месте взрыва газа начала работать комиссия администрации Славянского района.

По состоянию на 8:00 в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организовали работу телефона доверия 8 (861) 268-64-40 для пострадавших при пожаре. На месте продолжает работать оперативная группа МЧС, развернут штаб. Для установления причины произошедшего на место направили специалистов испытательной пожарной лаборатории.

В ликвидации последствий ЧП задействовано 107 человека личного состава, 27 единиц техники, в том числе от МЧС России — 65 человек и 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянском районе 15 октября в в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Садовом на улице Летней произошел взрыв сетевого газа, два человека получили ожоги.

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