В Славянском районе прошел Кубок края по гиревому спорту

Медали соревнований разыграли 140 спортсменов.

Мужчины состязались в двоеборье в семи весовых категориях. Больше всего золота завоевали спортсмены Красноармейского района — на их счету три медали. У женщин весовых категорий было четыре, и соревновались они только в рывке. Здесь равных не было гиревикам из Гулькевичского района — три золотые медали.

В командной эстафете у мужчин победу праздновал Славянский район, а в общекомандном зачете лучшими стали гиревики из Красноармейского. На турнире разыгрывались путевки на Кубок России. Все победители будут включены в состав сборной края.

Уже стали известны имена тех, кто представит регион на первенстве Европы в ирландском Уэксфорде. Континентальный турнир пройдет с 21 по 24 июля, а в состав сборной страны включены Алексей Ризель из Красноармейского района и Кирилл Кривенко из Динского. На прошедшем Кубке края в весе до 63 кг они заняли первое и второе места соответственно, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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