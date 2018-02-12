В Славянском районе провели открытую сессию совета районных депутатов

Глава Славянского района Роман Синяговский отчитался о своей работе перед депутатами совета. В сессии приняли участие заместитель губернатора Алексей Копайгородский и депутаты ЗСК.

По итогам 2017 года муниципалитет поднялся в рейтинге районов края и теперь занимает третье место. Как отметил вице-губернатор, практика открытых отчетов дает возможность для точного анализа проделанной работы местных властей.

«Вы одни из первых, кто всегда привлекает огромное количество краевых и федеральных денежных средств. За это вам отдельные слова благодарности. Если бы все так работали, как Роман Иванович и его команда, как весь депутатский корпус. Особые слова благодарности — правоохранительному блоку. Основная задача — это внутриполитическая и социальная стабильность каждого муниципального образования», — сказал Алексей Копайгородский.

По итогам отчетной сессии администрации Славянского района была дана удовлетворительная оценка.

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