В Славянском районе у храма Николая Чудотворца установят ротонду со святым источником

Храмовый комплекс святителя Николая Чудотворца возводят на хуторе Прикубанском.

Он будет включать в себя вторую очередь храма, воскресную школу, купель, трапезную, богадельню. Планируется, что на территории храма построят ротонду со святым источником. Место строительства уже освятили.

Сейчас по периметру возводят изгородь с оригинальными подсобными помещениями на углах. Ранее пробурили скважину. Над ней сооружают помещение насосной станции для подачи воды на полив церковного парка и в купель, сообщает пресс-служба администрации Славянского района.

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