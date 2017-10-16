В Славянском районе в доме произошел взрыв сетевого газа, есть пострадавшие

ЧП произошло 15 октября в двухэтажном многоквартирном доме. После взрыва начался пожар.

В 19:53 диспетчеру Славянского ПСГ поступило сообщение о пожаре на улице Летней в поселке Садовом. В 20:05, по прибытию на место пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что в двухподъездном, двухэтажном кирпичном доме произошел пожар. По предварительным данным, он начался из-за взрыва сетевого газа, есть пострадавшие.

Была проведена эвакуация жильцов дома. Для них подготовили пункт временного размещения, направлен психолог. На данный момент, жильцы отказались от размещения.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.

На место следует комплекс «Струна» для обследования здания.Также направлен специалист с беспилотным летательным аппаратом.

По предварительной информации, разрушений нет. Огонь уже потушили. Позже будет осуществлен осмотр конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 62 человека и 13 единиц техники.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник