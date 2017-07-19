В Славянском районе в огороде у местного жителя нашли 200 кустов мака

В отношении нарушителя возбудили уголовное о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Полицейские получили информацию о том, что 38-летний житель станицы Петровской выращивает у себя запрещенные растения. Его дом осмотрели, на приусадебном участке обнаружили плантацию с маком. Всего изъяли более 200 кустов.

Экспертиза установила, что изъятые растения — мак и содержат наркотик морфин. Оказалось, что на протяжении нескольких месяцев хозяин дома полол и поливал растения для употребления.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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