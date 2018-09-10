В Славянском районе в Приазовском заказнике заметили редких птиц

Сотрудники научного отдела Сочинского нацпарка в конце августа провели оценку численности животных.

Специалисты нашли в заказнике сосредоточения серых гусей, которые перемещаются с лиманов на рисовые поля. Зарегистрировали высокую численность лысухи в Горьковской системе лиманов. Наблюдали интенсивный перелет серых цапель. На мелководьях лиманов и заброшенных прудов отмечены некоторые виды куликов, встречающиеся только во время миграций: большой улит, турухтан, фифи, бекас. Стабильной остается и численность фазана.

Заметили и редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ или в Красную книгу Краснодарского края: малый баклан, желтая цапля, каравайка, змееяд, малый подорлик, черноголовый хохотун.

Приазовский государственный природный заказник создан 11 апреля 1958 году на площади 45 тыс. га. Организация заказника была связана с целью сохранения водоплавающей дичи, а также некоторых видов млекопитающих (кабан, ондатра, енотовидная собака, выдра, норка) и их местообитаний. Сейчас его первоочередной задачей является сохранение всего комплекса лимано-плавневых, прибрежных морских и степных экосистем, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

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