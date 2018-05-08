В Славянском районе во время реконструкции разрушился памятник воинам-освободителям

СК выясняет обстоятельства разрушения монумента в честь солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился памятник советским воинам, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Следователи выяснят соблюдение процедуры получения разрешения на реконструкцию. Опрашивают должностных лиц администрации поселения, заключивших договор на выполнение данных работ, лиц, на которых возложен контроль за их выполнением, а также тех, кто занимался ремонтом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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