В Славянском районе возбудили уголовное дело об убийстве 13-летнего мальчика в драке

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

По данным следствия, вечером 31 августа в ходе внезапно возникшего конфликта 12-летний подросток нанес не менее шести ударов по голове металлической трубой 13-летнему однокласснику, после чего ушел вместе с остальными малолетними, ставшими свидетелями произошедшего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Тело с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы нашли 1 сентября на заброшенном участке местности возле поселка Голубая Нива. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка.

Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, которые ответственны за его воспитание. Следствие также будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянском районе 12-летний мальчик избил до смерти 13-летнего знакомого. СКР взял на контроль расследование этого дела.

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