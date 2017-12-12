В Славянском районе женщина попалась на взятке полицейскому

В декабре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело.

Установлено, что 40-летняя женщина является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, в октябре она встретилась с оперуполномоченным отдела по противодействию коррупции УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по краю, который занимался расследованием ее дела. Злоумышленница предложила ему взятку в размере 200 тыс. рублей за бездействие. Полицейский сообщил о поступившем предложении в следственный отдел СКР. После этого он встретился с ней 30 октября на рынке в Славянске-на-Кубани. Женщина передала ему 100 тыс. рублей, после этого ее задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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