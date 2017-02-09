В Славянском районе мужчина хранил 12 тыс. литров контрафактного алкоголя

В Славянском районе в феврале возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в хранении и сбыте опасной для здоровья алкогольной продукции.

В территориальный следственный отдел СКР по краю поступила информация о том, что в Славянске-на-Кубани в арендованном помещении на улице Дружбы Народов 48-летний местный житель хранит спиртосодержащую жидкость. Следователи выехали на место и осмотрели склад. Было обнаружено и изъято 12,5 тыс. л: 160 бутылок под видом коньяка «Лезгинка», 240 бутылок под видом коньяка Hennessy, 460 бутылок под видом водки «Финская» и 264 бутылки, заполненные прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. Исследование показало, что в жидкости содержатся токсичные примеси, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время расследования уголовного дела также установили, что 22 декабря 2016 года подозреваемый, осознавая, что продукция не имеет сертификата соответствия, реализовал 320 пятилитровых бутылок жителю Темрюкского района за 200 тыс. рублей.

Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР возбудил уголовное дело о сбыте и хранении в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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