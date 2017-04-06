В Славянском районе перезахоронили останки красноармейца

На кладбище хутора Маевского Славянского района перезахоронили останки красноармейца Александра Дмитриева. Он погиб, защищая Отечество от немецко-фашистских захватчиков.

Останки обнаружил поисковый отряд города Коростеня Житомирской области Украины.

Жители Маевского сельского поселения, среди которых сын красноармейца Дмитриева, собрались на митинге в честь защитника Родины.

«Наша задача — сохранять память о тех, кто не вернулся с самой страшной войны человечества. Мы должны каждый день своими делами доказывать, что их жертвы, отданные жизни не напрасны», — отметил председатель Совета района Григорий Литовка.

В память о солдате прозвучали ружейные залпы, сообщает пресс-служба администрации Славянского района.

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