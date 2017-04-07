В Славянском районе проведут «Пасхальные дни милосердия»

В Славянском районе в апреле пройдет благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия».

До 16 апреля планируют собрать пожертвования и подарки. Боксы для пожертвований разместят в Свято-Успенском и Свято-Пантелеимоновском храмах, а также в магазинах «Рубин» и «Теплодар». В Свято-Успенском храме будут принимать игрушки, канцелярские товары, детскую одежду, обувь. На 16 апреля запланировано пасхальное поздравление для детей-инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей.

На территории Свято-Успенского храма 9 и 18 апреля организуют благотворительные выставки детских поделок. Вырученные деньги направят в помощь детям-инвалидам.

Инициатором мероприятия выступило Славянское благочиние Новороссийской Епархии и социальная служба. Поучаствовать в акции приглашают местных жителей, общественные объединения, коммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, учебные заведения, сообщает пресс-служба администрации Славянского района.

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