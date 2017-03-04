В Славянском районе в ДТП погиб молодой водитель

В Славянском районе 3 марта в ДТП один человек погиб, один пострадал.
Авария произошла около 19:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин около хутора Коржевского. По предварительным данным, в ДТП столкнулись два автомобиля. По данным СМИ, в ДТП погиб 20-летний водитель. Еще один человек пострадал, его госпитализировали.
«По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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