В Славянском районе в ДТП погиб молодой водитель

В Славянском районе 3 марта в ДТП один человек погиб, один пострадал.

Авария произошла около 19:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин около хутора Коржевского. По предварительным данным, в ДТП столкнулись два автомобиля. По данным СМИ, в ДТП погиб 20-летний водитель. Еще один человек пострадал, его госпитализировали.

«По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Мар 3 2017 в 11:48 PST

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