В Славянском районе женщина восемь раз ударила ножом парня в грудь

В Славянском районе в декабре возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую подозревают в покушении на убийство молодого человека.

По версии следствия, 10 декабря женщина приехала в поселок Забойский из Краснодара. Там она через знакомую познакомилась с 25-летним местным жителем. Ей негде было переночевать, поэтому молодой человек пригласил ее к себе домой. На следующий день рано утром между новыми знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры гостья восемь раз ударила ножом парня в грудь и спину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшего госпитализировали, благодаря оказанной медпомощи молодой человек выжил.

По факту нападения возбудили уголовное дело, рассматривается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование продолжается.

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