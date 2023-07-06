В следующем году абитуриенты выберут 3 основных и 2 дополнительных предмета и сдадут тесты

Кандидат в президенты Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по изменению системы приема молодежи в студенты на встрече с избирателями Сырдарьи.

“Сейчас будем внедрить практику учета оценок нашей молодежи в школе.

В следующем году абитуриентам предстоит выбрать 3 основных и 2 дополнительных предмета и сдать зачеты. имеют возможность выбирать вуз, направление обучения и форму обучения.

Теперь мы будем применять эту привилегию к молодым людям, имеющим международные сертификаты по математике, физике, химии и биологии”, — сказал кандидат.