В случае ЧП на Крымском мосту привлекут пожарные поезда Новороссийска и Анапы

Поезд будет использовать ту же железнодорожную ветку, что и идущие в Крым.

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018» рассказал, что всего на территории края девять пожарных поездов. Крымский мост будет зоной ответственности пожарного поезда в Анапе или в Новороссийске. Как показывает практика, времени достаточно для того, чтобы первые силы федеральной противопожарной службы приступили к работе к моменту, когда им в помощь прибывает поезд, добавил Тарарыкин.

Пожарный поезд будет использовать ту же железнодорожную ветку, что и идущие в Крым. Основная часть инфраструктуры уже есть — на Тамани существует железнодорожный узел, сейчас для составов работает паромная переправа. С появлением новой ветки через мост предстоит только настроить и организовать систему работы, сообщает ТАСС.

«Гидроавиасалон-2018» в Геленджике проходит с 6 по 9 сентября.

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