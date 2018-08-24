В Смоленской области нашли останки погибшего в 1943 году жителя Кубани

Останки красноармейца захоронят 17 сентября — в 75-ю годовщину освобождения Крымского района от немецко-фашистских захватчиков.

Останки обнаружили поисковики отряда «Застава святого Ильи Муромца» в июне этого года. Рядом нашли медальон, сделанный из гильзы. Вкладыш самодельного медальона сохранился фрагментарно. Солдат указал свой адрес: Краснодарский край, а в адресе улицы читалось только окончание: «ая № 23». В данных получателя сохранилась только последняя буква инициалов — Ф.

Зная дату боев и войсковое подразделение, которое сражалось в 1943 году в этих краях, поисковики смогли установить имя погибшего героя. Им оказался Федор Черный, который родился в 1919 году в Крымском районе. По боевому донесению удалось узнать, что Черный погиб 11 августа 1943 года в районе деревни Мартынково Ельнинского района Смоленской области. В Крымске нашли родственника красноармейца.

Останки 24 августа передали поисковикам Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кавказ», сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

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