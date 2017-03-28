В собственность Кубани попросили передать 25% акций «Крайинвестбанка»

Власти Кубани направили письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину с просьбой передать в собственность региона 25% акций «Крайинвестбанка».

Администрация просит поручить Росимуществу рассмотреть возможность безвозмездной передачи в казну Краснодарского края 25% акций «Крайинвестбанка», находящихся в собственности РНКБ. Регион, в свою очередь, готов принять меры по дальнейшему развитию банка и увеличению отдачи от акций, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2015 года Центробанк порекомендовал «Крайинвестбанку» найти санатора. Позже Центробанк РФ назначил санаторами Российский национальный коммерческий банк и Агентство по страхованию вкладов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в январе 2016 года встретился с руководством РНКБ, чтобы обсудить судьбу «Крайинвестбанка». В феврале 2016 года «Крайинвестбанк» уменьшил уставной капитал до 1 рубля. В ноябре 2016 года РНКБ стал собственником «Крайинвестбанка». Власти Кубани заявили, что планируют сохранить партнерские отношения с «Крайинвестбанком».

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