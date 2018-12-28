Авария произошла 27 декабря в 17:40 на улице Московской в Центральном районе города.

По предварительным данным, 24-летний водитель такси ехал за рулем Renault и сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии девочка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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