В Сочи 13 июня прибудет сборная Польши по футболу

Команда выбрала Краснодарский край в качестве своей базы на чемпионате мира.

Футболистов встретят в аэропорту, в этот же день игроки проведут открытую тренировку.

В олимпийской столице будут базироваться два спортивных коллектива. Бразильцы уже освоились на Черноморском побережье, и даже во время занятий на стадионе «Юг-спорт» отпраздновали день рождения полузащитника Филиппе Коутиньо: 26-летнего футболиста по южноафриканской традиции обсыпали мукой и разбили о его голову яйцо.

За этим наблюдали около 5 тыс. зрителей, в том числе и школьники. Бесплатное приглашение на открытую тренировку получили воспитанники четырех сочинских футбольных школ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Сборную Бразилии по футболу встретили в Сочи традиционным караваем. Они прибыли на курорт в ночь на 11 июня.

Фоторепортаж с тренировки сборной Бразилии смотрите здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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