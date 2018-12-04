В Сочи 18-летнего парня посадили на три года за попытку примкнуть к боевикам ИГИЛ

Преступление раскрыли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. Адлерский районный суд вынес приговор по этому делу.

По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года парень разрабатывал план по выезду в Сирию для вступления и участия в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Он через мобильный телефон подписался на новостные каналы, собрал информацию о маршруте поездки в Сирию, списках необходимых вещей и предметов, прогнозе погоды и о возможных препятствиях по пути. Он купил в дорогу продукты, лекарства, средства личной гигиены, одежду, холодное оружие и выехал на попутном транспорте из Москвы в Краснодарский край.

После этого 27 декабря 2017 года злоумышленник приехал в село Веселое Адлерского района Сочи, где собирался незаконно перейти границу с Абхазией. Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, его задержали правоохранители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении парня на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю, возбудили уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Суд вынес приговор в отношении 18-летнего обвиняемого и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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