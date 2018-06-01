В Сочи 2 июня стартует 29-й фестиваль «Кинотавр»

Открытие пройдет в здании Зимнего театра.

Этот культурный форум очень популярен в России. Многие туристы даже планируют свой отдых так, чтобы побывать на кинофестивале.

На «Кинотавре» представят как фильмы полного метра, так и короткометражки. В этом году большинство дебютных работ жюри оценит отдельно, а в основной конкурсной программе представлены 12 картин. Откроется фестиваль фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова.

Познакомиться со многими новинками кино зрители смогут на Театральной площади, здесь по вечерам будут проходить свободные сеансы. Завершится «Кинотавр» 10 июня.

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