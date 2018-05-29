В Сочи 2 июня стартуют гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе

В олимпийской столице идут последние приготовления перед стартом одного из самых красочных и масштабных шоу мира. Горожане и туристы 2 и 3 июня увидят премьерные спектакли.

На манеже Сочинского государственного цирка развернется действо, которое не оставит зрителей равнодушными: они окунутся в фантастический мир роскоши и грации. Почти два часа представления связаны единой сценарной идеей.

«В этом году приехало самое большое шоу нашей страны, первый состав. То шоу, в котором участвую я лично. И спектакль, который насыщен просто колоссальным количеством животных. Здесь на самом деле лучшие из лучших. Здесь есть групповые номера, обладатели золотых и серебряных наград самых высоких и профессиональных цирковых фестивалей мира», — рассказал заслуженный артист России Гия Эрадзе.

«Совпало проведение чемпионата мира и приезд программы «Королевский цирк». Я думаю это удачное и счастливое стечение обстоятельств. Мы с гордостью покажем цирковое искусство не только нашим гостям и жителям города, но и зарубежным, которые приезжают на такое большое мероприятие», — отметил директор Сочинского государственного цирка Сергей Жирков.

Зрелище, по словам артистов, перевернет представление о цирке. Продюсерский центр Гии Эрадзе подходит к работе комплексно: здесь и авторская музыка, и эксклюзивные сценические костюмы, и тонны декораций. Чтобы создать цирковой праздник, трудились почти 150 участников коллектива.

Параллельно с выступлениями артисты в Сочи отрепетируют программу, с которой осенью представят Россию на международном фестивале в Монте-Карло.

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