В Сочи 2 тыс. бойцов Росгвардии обеспечат безопасность на фестивале молодежи

Специалисты осмотрят объекты фестиваля на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.

К охране общественного порядка в местах массового скопления граждан и на объектах транспорта привлекут более 2 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Особое внимание уделят соблюдению законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Перед началом фестиваля молодежи и студентов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели инструктажи с работниками частных предприятий по организации взаимодействия. Также они проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи. В Москве парад в честь открытия фестиваля пройдет 14 октября.

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