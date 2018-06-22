В Сочи 23 июня пройдет матч между сборными Германии и Швеции

Немецкой команде именно этот матч может дать шанс на выход из группы. Шведы могут вложить все свои силы, чтобы оставить действующего чемпиона мира позади.

На стадионе «Фишт» за игрой будут наблюдать десятки тысяч поклонников футбола. Обеспечить безопасность каждого — задача полиции. И на стадионе, и за его пределами на дежурство выйдут стражи порядка и медики, а помогать гостям чемпионата ориентироваться в Олимпийском парке и на «Фиште» будут волонтеры.

Чтобы игру не омрачила внезапная дисквалификация болельщика, не стоит брать с собой запрещенные предметы. Это любое оружие, файеры и различная пиротехника, под запретом спортивный инвентарь, например, ролики или самокаты, и даже зонты, длина которых превышает 25 см. И самое главное, ни одного фаната не пустят на стадион, если он забыл билет на игру или паспорт болельщика.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник