В Сочи 27 сентября стартует «Формула-1»

Участие в соревнованиях примут 20 лучших гонщиков планеты. За заездами будут следить болельщики по всему миру.

На «Сочи Автодроме» 26 сентября прошли пожарно-тактические учения. По легенде, возгорание произошло в рабочем помещении на главной трибуне. Огонь мгновенно распространился, на лестничной клетке скопился дым, от этого возникла угроза зрителям.

«Объект несложный, современный. Все средства обеспечения безопасности проверялись, они находятся в работоспособном состоянии. После проведенных учений мы можем сделать вывод о том, что объект готов, безопасности зрителей ничего не угрожает», — сообщил начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Константин Ратиани.

Всего в учениях было задействовано 25 пожарных и семь единиц техники, а также медики и сотрудники полиции. Спасатели ликвидировали возгорание и провели эвакуацию людей за 13 минут. Это время соответствует нормативам, все действия были отработаны быстро и четко.

Непосредственно на трассе «Формулы-1» безопасность во время гонок будут обеспечивать почти 200 человек и 20 единиц техники. Пожарные и спасатели работают на объекте в круглосуточном режиме.

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