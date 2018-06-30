В Сочи 30 июня возобновит работу фестиваль болельщиков ФИФА

Более 312 тыс. человек побывало на сочинской площадке фестиваля в первые две недели ЧМ-2018. С окончанием матчей группового этапа 29 июня стало «выходным» днем на площадке.

На чемпионате мира 30 июня начинается серия решающих матчей, в 1/8 финала встретятся сильнейшие сборные 2018 года. Первыми на стадион в Казани выйдут команды Франции и Аргентины. Прямая трансляция игры на Фанфесте начнется в 17:00. В 21:00 на сочинском стадионе «Фишт» состоится встреча национальных сборных Уругвая и Португалии, которая также будет транслироваться на экране фестиваля болельщиков ФИФА. В перерывах между матчами здесь выступят Юлия Ласкер и Ева Симонс.

«Мы очень рады, что Сочи принимает два матча серии плей-офф и чемпионат для нас продолжается, — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов. — Сегодня на стадионе «Фишт» в 1/8 финала встретятся сборные Уругвая и Португалии, которые также привлекут множество болельщиков. Нам очень приятно, что наши гости со всего мира хорошо отзываются о городе Сочи, положительно говорят о его инфраструктуре, наших природных объектах показа, чистоте моря, благоустроенности улиц, отмечают особое гостеприимство наших жителей, благодарят за радушие и бескорыстное стремление помочь наших волонтеров. Совсем скоро мы узнаем финалистов чемпионата мира. Но даже тогда, когда город Сочи покинет последняя сборная, у нас еще надолго останутся в памяти эти эмоции, эта атмосфера межнациональной дружбы и солидарности. Хочется верить, что многие из тех, кто впервые побывал в Сочи, вернутся к нам на курорт в качестве туристов. Это будет наша важная общая победа».

Следующие дни тишины на фан-зоне в Сочи ожидаются перед четвертьфиналом — 4 и 5 июля. Затем перед полуфиналом — 8 и 9 июля. И перед матчем за третье место — 12, 13 июля, сообщает пресс-служба мэрии города.

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