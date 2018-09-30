В Сочи 30 сентября в 18:00 откроется светомузыкальный фонтан

Открытие пройдет на Имеретинской набережной, рядом с отелем Radisson Blu Paradise, после проведения Гран-при России «Формула-1».

На мероприятие приглашены жители и гости города, пилоты и представители команд «Формулы-1», иностранные делегации, а также официальные лица: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Анатолий Пахомов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В программе — фуршет, официальная часть, огненное шоу фонтана, выступление танцевальных коллективов Сочи, запуск воздушных шаров.

В завершение для зрителей состоится фейерверк.

После открытия наблюдать светомузыкальное шоу можно будет каждый день с 19:00 до 22:00.

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