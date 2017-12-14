В Сочи 39 га Олимпийского парка отдадут под центры развития талантливой молодежи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что территория будет предназначена для возведения математической школы-интерната для одаренных детей, лабораторий и технопарков.

«По поручению президента России Владимира Путина администрация края под строительство школы с математическим уклоном выделит участок площадью 9 га. Он находится в краевой собственности и расположен в границах Олимпийского парка. Мы планируем, что при этой школе будет находиться интернат для проживания одаренных детей», — рассказал Кондратьев.

Он уточнил, что в Олимпийском парке выделят обширный участок, находящийся в федеральной собственности, под создание IT-кластера для реализации проектов молодых ученых.

«На 30 га, которые находятся в федеральной собственности, по поручению президента будет создан IT-промышленный парк с современнейшими лабораториями и производственными корпусами. Там талантливые молодые ученые смогут реализовывать свои идеи», — цитирует главу Кубани «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря сообщил, что возле центра «Сириус» в Сочи планируют создать научные лаборатории и технопарк.

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