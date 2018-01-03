В Сочи 4 января откроют новый сквер

Сквер обустроили в микрорайоне Бытха.

«Участок в 7 тыс. кв. м. ранее пустовал. Затем появился инвестор, желающий построить там многоквартирный дом, но общими усилиями жителей этого района и администрации города территорию удалось отстоять в судах. Теперь это место благоустроено и доступно для отдыха горожан», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе городской администрации.

Специалисты провели планировку участка, установили дренажные системы. Так как сквер находится на возвышении, были возведены опорные стены. Затем на территории появилась детская площадка и воркаут зона, две автостоянки, скамейки, урны, пешеходные дорожки, вымощенные плиткой. Высажено почти 200 деревьев. Работы шли в течение двух месяцев.

Торжественное открытие сквера состоится 4 января в 11:00.

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