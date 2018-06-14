В Сочи 500 казаков приступили к охране порядка во время проведения мундиаля

14 июня в 14:21

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Николай Долуда в городском пресс-центре ЧМ-2018.

Сейчас в городе работают более 2 тыс. видеокамер, около сотни из них — с системой распознавания лиц. Еще более 2 тыс. камер установлено по периметру стадиона «Фишт» и внутри него.

Вся информация выводится в единый мониторингово-ситуационный центр. Его сотрудники круглосуточно будут следить за обстановкой в местах массового пребывания людей и на центральных улицах и площадях, рассказал Николай Долуда. Все объекты, в которых размещаются болельщики, официальные делегации и персонал ФИФА, участники соревнований, прошли классификацию и соответствуют требованиям безопасности.

Особый охранный режим на стадионе ввели с 25 мая, он продлится до окончания чемпионата мира. В дни матчей за порядком здесь будут следить 800 сотрудников Росгвардии, в остальные дни — 250. На входе в «Фишт» расположено около 200 рамок и интероскопов. Для досмотра зрителей и сотрудников привлекли около 1,2 тыс. стюардов. Они также будут отвечать за безопасность на трибунах в дни матчей.

«Что касается участия казаков Кубанского войска в обеспечении безопасности ЧМ-2018, то они также будут задействованы, как это было во время Олимпийских игр и Кубка конфедераций. Казачьи патрули будут нести службу на железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также на 38 маршрутах патрулирования в Олимпийском парке», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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