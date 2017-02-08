В Сочи 70-летний мужчина ушел из дома и пропал

В Сочи 8 февраля спасатели ЮРПСО приступили к поискам потерявшегося пенсионера.

К спасателям обратился местный житель. Он сообщил, что утром его 70-летний отец ушел из дома и не вернулся. Это произошло в районе улицы Пятигорской. Дом, откуда ушел мужчина, находится недалеко от леса, поэтому на поиски выехала дежурная смена спасателей и кинолог с собакой. По словам мужчины, его отец хромает на правую ногу и ему тяжело передвигаться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пропавший мужчина был одет в темно-синий пиджак, светлые брюки, рубашку в мелкую клетку и темные ботинки. Поиски продолжаются.

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