В Сочи 70-летний мужчина ушел из дома и пропал

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101a46f2667a15d74fa000550d703e3b В Сочи 70-летний мужчина ушел из дома и пропал В Сочи 8 февраля спасатели ЮРПСО приступили к поискам потерявшегося пенсионера.

К спасателям обратился местный житель. Он сообщил, что утром его 70-летний отец ушел из дома и не вернулся. Это произошло в районе улицы Пятигорской. Дом, откуда ушел мужчина, находится недалеко от леса, поэтому на поиски выехала дежурная смена спасателей и кинолог с собакой. По словам мужчины, его отец хромает на правую ногу и ему тяжело передвигаться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пропавший мужчина был одет в темно-синий пиджак, светлые брюки, рубашку в мелкую клетку и темные ботинки. Поиски продолжаются.

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