В Сочи 9 мая вход в парк «Южные культуры» будет бесплатным

Парк находится в Адлерском районе курорта.

Также вход в парк «Дендрарий» 9 мая свободный для ветеранов Великой Отечественной войны, и одного лица сопровождающего ветерана, при предъявлении подтверждающих документов, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи установили пушку времен Великой Отечественной войны.

Афишу мероприятий в День Победы на Кубани можно посмотреть здесь.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник