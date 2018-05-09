В Сочи 9 мая вход в парк «Южные культуры» будет бесплатным

Парк находится в Адлерском районе курорта.
Также вход в парк «Дендрарий» 9 мая свободный для ветеранов Великой Отечественной войны, и одного лица сопровождающего ветерана, при предъявлении подтверждающих документов, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи установили пушку времен Великой Отечественной войны.
Афишу мероприятий в День Победы на Кубани можно посмотреть здесь.
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