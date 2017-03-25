В Сочи акции сторонников Навального на 26 марта не согласовали

Власти Сочи не согласовали акции, которые собирались провести 26 марта сторонники политика Алексея Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что места проведения митингов согласованы в 21 городе РФ, включая Сочи. Однако в мэрии Сочи информацию о согласовании акций опровергли.

«В администрацию Сочи подано несколько уведомлений о проведении 26 марта публичных мероприятий — сначала был заявлен митинг, потом пикет. В соответствии с действующим законодательством, организаторам было отказано в согласовании мероприятия в связи с нарушением сроков подачи (менее десяти полных дней) и порядка его проведения», – пояснила заместитель директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями Татьяна Катаниди.

Администрация Сочи уведомила об этом правоохранительные органы.

«Если люди выйдут на митинг, это будет несанкционированное мероприятие», – цитирует Татьяну Катаниди РБК.

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