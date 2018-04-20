В Сочи арестовали бывшего вице-мэра Юрия Паламарчука

Чиновника задержали следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по краю.

«Центральный районный суд города Сочи избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что для него не стали новостью задержания муниципальных чиновников. Губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет, в каждой ситуации есть конкретные виновные и ответственность в первую очередь лежит на власти.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук покинул пост по собственному желанию. Новым вице-мэром по ЖКХ стал Алексей Толмачев. Следственный отдел по Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил в отношении чиновника уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Власти Сочи прокомментировали задержание ряда сотрудников мэрии.

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