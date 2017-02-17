В Сочи арестовали закладчицу с 1 кг метилэфедрона

В Сочи в феврале полицейские заподозрили приезжую женщину в распространении синтетических наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Центрального района УВД Сочи получили оперативную информацию о том, что 47-летняя жительница иностранного государства распространяет наркотики. Полицейские проверили ее съемную квартиру. В помещении нашли и изъяли свертки с веществом белого цвета, весы и полимерные пакеты. Экспертиза установила, что порошок является метилэфедроном общей массой 1 кг 100 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщину задержали. В полиции она рассказала, что приехала в Сочи около месяца назад и собиралась распространять наркотики через так называемые закладки. Установлено, что наркотики злоумышленница купила в Интернете. Возбудили уголовное дело,подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас она находится под стражей.

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