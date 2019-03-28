В Сочи авиадебошира с рейса Санкт-Петербург — Анталья посадили на полгода

Приговор 34-летнему жителю Санкт-Петербурга в марте вынес Адлерский районный суд.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Для возмещения причиненного материального ущерба на счет дебошира наложили арест. Суд назначил мужчине шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 29 января из-за агрессивного поведения пассажира экстренно сел самолет Санкт-Петербург — Анталья. Пьяный мужчина во время полета оскорблял членов экипажа и пассажиров. Он ударил пассажира в грудь и пытался избить членов экипажа. В итоге пилот самолета принял решение совершить вынужденную посадку. Позже появилось видео задержания дебошира в аэропорту Сочи, напавшего на стюардессу. Экспертиза подтвердила, что авиадебошир был пьян. В СК возбудили уголовное дело о хулиганстве. В марте дело направили в суд.