В Сочи автобус выехал на встречку и врезался в грузовик

Авария произошла днем 20 апреля в Дагомысе.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса на мокрой дороге не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в прицеп грузового автомобиля, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП в больницу для обследования доставили трех человек. Тяжелых травм у пассажиров нет.

На время аварии было перекрыто движение. Дорогу освободили. Сотрудники полиции осуществляют регулировку.

По факту ДТП проводят проверку.

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