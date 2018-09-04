В Сочи автомобиль на крутом повороте вылетел в обрыв

ДТП произошло 4 сентября в 7:00 на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Каткова Щель.

По предварительным данным, 49-летний житель Краснодарского края за рулем Hyundai на крутом повороте не справился с управлением, машина перевернулась и упала в обрыв, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к водителю: он находился в 20-25 м ниже трассы. Пострадавшего подняли наверх, где передали врачам скорой помощи.

Из видимых травм в результате падения мужчина получил ссадины и ушибы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник