В Сочи автомобиль на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку

Авария произошла 2 декабря в 9:35 в Хостинском районе, на улице Учительской.

По предварительным данным, 34-летний местный житель ехал за рулем автомобиля LADA Granta, он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

«В результате столкновения девушка-пешеход получила различные повреждения и с места дорожно-транспортного происшествия была госпитализирована скорой помощью», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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