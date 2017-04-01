В Сочи автомобиль с сотрудниками ДПС во время погони врезался в легковушку

В Сочи 1 апреля произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находились сотрудники ДПС, и иномарки.

Сообщение об этом поступило в дежурный отдел полиции около 2:00, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, наряд ДПС, который находился на маршруте патрулирования, заметил машину KIA. Водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения. Правоохранители включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле и начали преследование.

Выезжая по второстепенной дороге, на пересечении Курортного проспекта и улицы Учительской, автомобиль ДПС столкнулся с машиной Renault. Иномарка двигалась по главной дороге.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

По факту проводят проверку. По ее результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством.

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