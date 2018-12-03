В Сочи бездомных собак и кошек больше не будут убивать на улицах

Вместо этого животных будут стерилизовать и помещать в приюты.

В Сочи автономная некоммерческая организация «Друг» выиграла муниципальный контракт на регулирование численности безнадзорных животных. Впервые контракт не предусматривает умерщвления отловленных собак и кошек, вместо этого животных должны будут стерилизовать и помещать в приюты.

В некоторых случаях животных можно будет вернуть в те места, где их подобрали, если жители города выразят согласие заботиться об уличных животных.

Согласно контракту, зоозащитники должны отловить и доставить в клиники около 900 животных, за что муниципальный бюджет перечислит 5 млн рублей.

Ранее муниципальные контракты на отлов животных в Сочи заключались с ростовской компанией «Служба «Бася»», которая усыпляла агрессивных или больных животных на месте отлова.

Местные жители и зоозащитники неоднократно жаловались на сотрудников «Баси» в различные инстанции, в итоге летом прокуратура запретила компании использовать препарат «адилин», затем мэрия Сочи расторгла договор с ООО «Служба «Бася»» и объявила новый конкурс на заключение муниципального контракта, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре Краснодарский краевой суд запретил отстреливать бездомных собак в Сочи. Прокуратура установила, что специализированная организация на основании контракта, заключенного с администрацией Адлерского района, отлавливала бездомных животных. При этом в нарушение установленных требований, организация умерщвляла животных после отлова без предварительного содержания в течение шести месяцев.

В Туапсе обнаружили мертвых собак в районе трассы в поселке Гизель-Дере. В компании «Служба «Бася»», которая занималась отловом безнадзорных животных, заявили, что близ трассы временно оставили пять из 35 убитых собак, которые не помещались в машину для перевозки. При этом по условиям контракта безнадзорные животные должны доставляться в приют, где их стерилизуют. Администрация Шепсинского сельского поселения заявила о том, что расторгнет контракт с компанией, убивавшей бездомных собак вместо их отлова.

В Анапе в 2016 году прокуратура запретила «Службе «Бася»» использовать препарат «Адилин-Супер» и его аналоги при отлове безнадзорных животных.

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