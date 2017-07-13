В Сочи безопасность на ЧМ по футболу — 2018 обеспечат по мировым стандартам

Россия присоединилась к соответствующей европейской конвенции.

Особое внимание уделят не только безопасности футбольных матчей, но и перевозке болельщиков. На Кубани такой опыт у сотрудников транспортной полиции уже есть. Все действия отработали до автоматизма во время Кубка конфедераций в Сочи.

«Было организовано четкое взаимодействие между органами исполнительной власти Краснодарского края и силовыми федеральными ведомствами по обеспечению безопасности наших граждан. Краснодарскому краю дана самая высокая оценка по организации безопасности, в том числе и транспортной», — рассказал начальник управления региональной безопасности Краснодарского края Алексей Козырев.

Сочинский «Фишт» примет чемпионат мира по футболу летом следующего года. Там пройдет шесть матчей главного футбольного турнира планеты, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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