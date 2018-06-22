В Сочи бизнес-центр «Дендрарий» выставили на торги

Лот, включающий само здание площадью 5,6 тыс. кв. м и земельный участок, оценен в 265 млн рублей.

Размер требований кредиторов к компании-банкроту составляет 1,5 млрд рублей, 1 млрд из них — долг перед Сбербанком, в залоге у которого находится бизнес-центр. Эксперты говорят, что, скорее всего, оценка проводилась формально, а на самом деле стоимость «Дендрария» не превышает 150 млн рублей, так как он находится в коммерчески непривлекательном районе Сочи — Хостинском. Ввиду этого продажа может идти долго.

В объявлении указано, что все имущество находится в залоге у основного кредитора — ПАО «Сбербанк». Средняя стоимость 1 кв. м в рамках предложения составляет около 40 тыс. рублей. Ранее оценщик указал более высокую рыночную стоимость недвижимости — 261 млн рублей за здание бизнес-центра и 27 млн рублей — за земельный участок.

ООО «Бизнес-Парк „Дендрарий“» зарегистрировано в 2008 году в Москве. Банкротом компания была признана в мае 2016 года, долг перед кредитором составляет 100 млн рублей. Общая сумма требований к «Бизнес-Парку „Дендрарий“» — 1,5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей — задолженность перед Сбербанком.

Как говорится в решении московского арбитража, банкротство идет по упрощенной процедуре в связи с тем, что у должника отсутствует имущество и денежные средства, за счет которых было бы возможно удовлетворение предъявленных к должнику требований, пишет «Коммерсантъ».

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