В Сочи благоустроят территорию вокруг кинотеатра «Аэлита»

Об этом мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил во время обхода микрорайона Бытха.

Он обратил внимание на разбитые лавочки у кинотеатра и распорядился немедленно привести их в порядок. Также глава города поручил правовой службе и администрации Хостинского района разобраться с собственником торгового комплекса напротив, который затеял здесь стройку и перегородил строительным забором часть тротуара.

Анатолий Пахомов распорядился выделить дополнительные средства из городского бюджета на ремонт межквартальных проездов. Их перечень будет подготовлен районными администрациями.

За последние годы в микрорайоне отремонтировали социальные объекты, создали новые зоны общего пользования. В начале прошлого года открыли парк на северном склоне горы Бытха. Пахомов добавил, что губернатор Вениамин Кондратьев объявил Всекубанский месячник по благоустройству. Жители могут присоединиться и навести порядок в своем микрорайоне. На Бытхе, как и во всех остальных микрорайонах города, все еще остаются дома, не обслуживаемые управляющими компаниями.

Пахомов поручил департаменту городского хозяйства администрации в короткий срок подготовить предложения по каждому из таких домов. Проверить выполнение поручений Анатолий Пахомов намерен в начале мая в ходе повторного обхода, сообщает пресс-служба администрации Сочи.